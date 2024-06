Bauarbeiten: A7 bei Hamburg ist bis Montag gesperrt Stand: 07.06.2024 22:00 Uhr Autofahrerinnen und -fahrer müssen sich auf Behinderungen in Hamburg einstellen: Die Autobahn 7 ist seit Freitagabend wegen der Bauarbeiten für den Lärmschutztunnel in Altona gesperrt. Und am Sonntag sorgen gleich drei Großveranstaltungen für zusätzliche Behinderungen.

Die A7 ist bis Montagmorgen um 5 Uhr dicht. Betroffen ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und -Heimfeld in beide Richtungen - der Elbtunnel ist also auch gesperrt In Richtung Süden beginnt die Sperrung schon ab Hamburg-Stellingen.

AUDIO: 55-Stunden-Sperrung der A7 ab Freitagabend (1 Min) 55-Stunden-Sperrung der A7 ab Freitagabend (1 Min)

Polizei rät: Nicht mit dem Auto in die Stadt

Der Zeitpunkt der Sperrung ist heikel. Am Sonntag finden neben den Bezirks- und Europawahlen gleich mehrere Großveranstaltungen in Hamburg statt. Die Polizei rät dringend dazu, nicht mit dem Auto in die Innenstadt zu fahren. Für Sonntag ist der traditionelle Motorradgottesdienst am Michel mit Tausenden Bikerinnen und Bikern geplant. Dazu wird die Ludwig-Erhard-Straße zeitweise voll gesperrt.

Tausende zu Fahrrad-Sternfahrt erwartet

Weitere Straßensperrungen wird es wegen einer Fahrradsternfahrt geben, zu der die Veranstalter ebenfalls Tausende Teilnehmende erwarten. Ab 8.20 Uhr wollen sie unter anderem aus Richtung Ahrensburg, Lüneburg und Wedel in Fahrrad-Kolonnen in die Innenstadt fahren. Dort angekommen soll gegen 15 Uhr eine abschließende Ringfahrt ausgehend von der Willy-Brandt-Straße über den Holstenwall, die Esplanade und die Steinstraße zurück zur Willy-Brandt-Straße führen.

Östlich der Alster Sperrungen für Women's Run

Eine dritte Großveranstaltung ist mit dem Women's Run geplant. Dazu haben sich nach Polizeiangaben 3.000 Läuferinnen angemeldet. Für den Lauf werden ab dem Morgen zahlreiche Straßen östlich der Binnen- und Außenalster einschließlich der Kennedy- und Lombardsbrücke sowie der Wallringtunnel und der Glockengießerwall am Hauptbahnhof gesperrt.

Abriss der Fußgängerbrücke Baurstraße

Grund für die Vollsperrung der A7 ist nach Angaben der Autobahn GmbH der Abriss der Fußgänger- und Radfahrerbrücke Baurstraße. Der Abbruch des Bauwerks könne nur während einer Vollsperrung der Autobahn stattfinden. Die Überführung muss wegen der Verbreiterung der Autobahn auf acht Spuren weichen. Eine provisorische Brücke soll bis Anfang November verfügbar sein. Bis dahin sollen Radfahrerinnen und Radfahrer sowie Fußgängerinnen und Fußgänger über den Osdorfer Weg ausweichen.

Weiträumige Umleitung über A1, A21 und B205

Die Umleitung für den A7-Durchgangsverkehr führt in beiden Richtungen über die A1, A21 und B205. Aus Süden kommend erfolgt die Umleitung ab dem Buchholzer Dreieck und Horster Dreieck über das Maschener Kreuz weiter auf der A1. Aus Norden kommend wird die Umleitung ab der Anschlussstelle Neumünster-Süd auf die B205 geführt.

Innerstädtische Umleitung: Mehrere Optionen Richtung Süden

Auch innerhalb Hamburgs gibt es Umleitungsempfehlungen von der Autobahn GmbH: Autofahrerinnen und Autofahrer sollten in Fahrtrichtung Hannover an der Anschlussstelle Hamburg-Stellingen der Beschilderung "Elbbrücken" über die B5 weiter zur A1 und A7 folgen. Der Weg führt über die Kieler Straße, Sportplatzring, Koppelstraße, Julius-Vosseler-Straße, Vogt-Wells-Straße, Osterfeldstraße, Lokstedter Weg, Eppendorfer Marktplatz, Heinickestraße, Hudtwalckerstraße, Winterhuder Marktplatz, Barmbeker Straße, Herderstraße, Winterhuder Weg, Mühlendamm, am Berliner Tor vorbei und weiter über den Heidenkampsweg zu den Elbbrücken.

Alternativ kann an der Bürgerweide links Richtung Sievekingsallee zum Horner Kreisel und weiter auf die A24 bis zur A1 als weiträumige Umleitung der Elbbrücken gefahren werden. Eine weitere Möglichkeit ist, der B5 über die Eiffestraße bis zur Anschlussstelle Billstedt auf die A1 Richtung Bremen zu folgen.

Autofahrerinnen und Autofahrer mit dem Fahrziel Altona-West folgen an der Anschlussstelle Hamburg-Stellingen zunächst der Umleitung U46 über die Volksparkstraße bis zur Kreuzung Binsbarg/Schnackenburgallee und fahren dort weiter geradeaus in Richtung Altona-West/Wedel.

Zur Entzerrung der Verkehre stehen folgende Ausweichstrecken zur Verfügung: Ab der Anschlussstelle Schnelsen-Nord über die Flughafenumgehung B432 und B433 über die Alsterkrugchaussee. Von dort besteht die Möglichkeit, weiter auf dem Ring 2 Richtung Osten zu fahren oder auf der B5 Richtung Elbbrücken, beispielsweise Richtung Centrum, weiterzufahren. Alternativ können Autofahrerinnen und Autofahrer der Anschlussstelle Hamburg-Schnelsen der Beschilderung Elbbrücken oder Centrum folgen.

Auch Richtung Norden mehrere Möglichkeiten

Wer in Richtung Flensburg unterwegs ist, wird an der Anschlussstelle Hamburg-Heimfeld über die Bedarfsumleitung U7 geleitet. Autofahrerinnen und Autofahrer folgen dem Schild "Elbbrücken" über die Stader Straße, Buxtehuder Straße, Hannoversche Straße und weiter auf der Neuländer Straße über die Anschlussstelle Hamburg-Harburg auf die A1.

Von dort aus kann weiter über die B75 gefahren werden, zunächst dem Schild "Flughafen" folgen und anschließend auf der B5, ab der Barmbeker Straße und Vogt-Wells-Straße, weiter in Richtung A7 zur Anschlussstelle Hamburg-Stellingen. Alternativ kann auch auf der A1 Richtung Osten bis zur A24 Horner Kreisel gefahren werden oder bis zur Anschlussstelle Hamburg-Billstedt über die B5 Richtung Hamburg-Centrum.

Fahrerinnen und Fahrer aus der Richtung Lüneburg/Uelzen mit dem Fahrziel Hamburg-Centrum wird empfohlen, von der A39 über die Anschlussstelle Handorf über die B404, die A25 und die A1 Richtung Lübeck zu fahren und an der Anschlussstelle Hamburg-Billstedt über die B5 in Richtung Hamburg-Centrum oder über die A24 ab dem Autobahnkreuz Hamburg-Ost.

Einschränkungen auch noch ab Montag

Auch ab Montag wird auf der A7 noch gearbeitet. Wegen einer Änderung der Verkehrsführung müssen sich Autofahrende, die in Richtung Süden in Hamburg-Waltershof abfahren wollen, vor dem Elbtunnel in die beiden rechten Fahrstreifen einsortieren. Das Verlassen der Autobahn ist sonst erst wieder in Hamburg-Heimfeld möglich.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.06.2024 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Straßenbau A7 Straßenverkehr