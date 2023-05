Bau der U5 in Hamburg: Hauptarbeiten starten bald Stand: 11.05.2023 16:44 Uhr Beim Bau der neuen U-Bahnlinie 5 in Hamburg starten Ende des Monats die Hauptarbeiten. An der Sengelmannstraße wird die erste U5-Haltestelle gebaut. Der erste rund sechs Kilometer lange Bauabschnitt führt von Bramfeld in die City Nord.

Baustellenbesichtigung am Donnerstag an der City Nord: Seit dem feierlichen Spatenstich im September vergangenen Jahres hat die Hochbahn eine Brücke für die benachbarte Güterumgehungsbahn gebaut und viele Leitungen verlegt - so unter dem Überseering. Nun startet der Bau der U5-Haltestelle Sengelmannstraße, wo man Ende des Jahrzehnts auf die U1 umsteigen kann.

Brachliegender Bahnsteig wird genutzt

Die U5 wird in der Sengelmannstraße einen seit 1970 brachliegenden Geister-Bahnsteig nutzen. "Die Station Sengelmannstraße liegt heute schon auf einem Damm. Das heißt, es wird die einzige Haltestelle und der einzige Streckenabschnitt der U5 sein, der oberirdisch geführt wird. Alle anderen Abschnitte werden unterirdisch geführt", erklärt der U5-Geschäftsführer Klaus Uphoff. Rechts und links von der Sengelmannstraße wird die U-Bahn also abtauchen. Dafür soll ein 120 Meter lange Tunnelbohrer eingesetzt werden.

Die Kosten des ersten Bauabschnitts sind schon jetzt explodiert - um 1,1 Milliarden Euro. Er soll nun 2,9 Milliarden kosten, wie Ende April bekannt geworden war.

Erste Probefahrten für 2027 geplant

Das erste U5-Teilstück führt über 5,8 Kilometer von Bramfeld in die City Nord am Stadtpark. Neben diesen beiden Haltestellen müssen zwei weitere neu gebaut werden: Steilshoop und Barmbek Nord. Die bestehende U1-Haltestelle Sengelmannstraße wird zu einer Umsteigestation ausgebaut. Erste Probefahrten mit vollautomatischen Zügen sind für 2027 geplant.

Die gesamte Linie der U5 soll bis Ende der 2030er-Jahre fertiggestellt werden. Sie soll über 24 Kilometer Streckenlänge mit 23 neuen Haltestellen von Bramfeld quer durch die City bis zu den Arenen am Altonaer Volkspark führen. Sie soll mehr als 180.000 Hamburgerinnen und Hamburger an das Schnellbahnnetz anschließen.

