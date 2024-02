Stand: 29.02.2024 19:32 Uhr Bau der U5 in Hamburg: Bohrungen am Isebekkanal

Die Hamburger Hochbahn hat im Rahmen der Planungen für die neue U-Bahn-Linie 5 mit Untersuchungen am Isebekkanal begonnen. Dabei will sie Erkenntnisse über die örtlichen Bodenverhältnisse gewinnen. Die Bohrungen am Isebekkanal sollen einen Monat dauern. Einschränkungen im Straßenverkehr soll es nicht geben. Die Arbeiten finden tagsüber unter der Woche statt. Dabei soll in eine Tiefe von bis zu 50 Metern vorgedrungen werden, um Bodenproben zu entnehmen. Diese sind entscheidend, um die benötigten Geräte und Verfahren für den Bau der unterirdischen Tunnel zu bestimmen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 29.02.2024 | 19:30 Uhr