Stand: 28.01.2023 12:26 Uhr Bau der S4: Bahn will Hubschrauber einsetzen

Die Deutsche Bahn will beim Bau der S-Bahnstrecke für die Linie S4 Hubschrauber einsetzen, um Zeit zu sparen. Voraussichtlich ab Mai sollen damit Oberleitungsmasten eingesetzt werden, so die Projektleiterin in der "Welt am Sonntag". Die S4 zwischen Hamburg und Bad Oldesloe soll bis Ende 2029 fertig sein und auch den Hamburger Hauptbahnhof beim Regionalverkehr entlasten.

