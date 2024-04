Stand: 09.04.2024 06:59 Uhr Basketballer der Hamburg Towers verlieren gegen Heidelberg

Die Veolia Towers Hamburg haben in der Basketball-Bundesliga am Montagabend eine überraschende Heimniederlage kassiert. Vor gut 2.300 Fans unterlag das Team von Trainer Benka Barloschky in der Inselpark Arena den abstiegsbedrohten MLP Academics Heidelberg mit 79:83 (41:42). Für die Towers ist die Niederlage ein Rückschlag im Rennen um die Playoffs. Noch ist aber alles drin, denn in der Tabelle liegen die Hanseaten weiter auf Rang neun.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 09.04.2024 | 06:00 Uhr