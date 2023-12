Stand: 05.12.2023 21:46 Uhr Basketball: Weitere Niederlage für Hamburg Towers im EuroCup

Die Veolia Towers Hamburg müssen in dieser Saison im EuroCup weiter auf ihren ersten Heimsieg warten. Zum Start der Rückrunde unterlag der Basketball-Bundesligist dem ukrainischen Club Prometey Slobozhanske am Dienstagabend in der Inselparkhalle mit 83:97 (35:52) und kassierte im zehnten Gruppenspiel die neunte Niederlage. Beste Werfer der Gastgeber waren Lukas Meisner und William Christmas mit je 16 Punkten.

