Stand: 09.05.2022 07:13 Uhr Basketball: Towers verlieren letztes Hauptrunden-Spiel

Die Hamburg Towers haben die Hauptrunde der Basketball-Bundesliga mit einer Niederlage abgeschlossen. Bei Brose Bamberg unterlag die Mannschaft von Trainer Pedro Calles am Sonntag mit 67:77 (38:38). Bester Hamburger Werfer war Maik Kotsar (14 Punkte). Am Freitag treten die Towers zu den Playoffs (Best of five) bei den Telekom Baskets Bonn an. | Sendedatum NDR 90,3: 09.05.2022 07:00