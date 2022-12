Stand: 28.12.2022 07:03 Uhr Basketball: Towers verlieren knapp gegen Oldenburg

Hamburgs Bundesliga-Basketballer haben ihre Niederlagen-Serie fortgesetzt: Die Towers verloren am Dienstagabend gegen Oldenburg - ganz knapp mit 95:96. Damit unterlagen die Hamburger jetzt in ihren letzten sechs Spielen und die Abstiegsplätze sind inzwischen näher als die Playoff-Ränge. Am Freitag empfangen die Hamburg Towers die Mannschaft aus Würzburg.

