Basketball: Towers verlieren gegen Ludwigsburg

In der Basketball-Bundesliga haben die Hamburg Towers am Sonnabend - nach zuletzt zwei Siegen - gegen MHP Riesen Ludwigsburg verloren. Am Ende stand es in der ausverkauften Inselpark Arena 66:73 (29:35). Bester Werfer war für die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky war Brae Ivey, er erzielte 20 Punkte.

