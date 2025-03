Stand: 01.03.2025 21:37 Uhr Basketball: Towers siegen in Frankfurt

Die Veolia Towers Hamburg haben am Samstagabend in der Basketball-Bundesliga einen Auswärtssieg geschafft. Bei den Skyliners Frankfurt setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky mit 84:78 (69:69,26:29) nach Verlängerung durch. Es war der neunte Sieg im 20. Punktspiel, dadurch halten die Hamburger Anschluss an die Play-In-Plätze.

