Stand: 06.04.2025 08:40 Uhr Basketball: Towers schlagen Heidelberg 88:81

Die Hamburg Towers haben ihre Heimstärke in dieser Saison in der Basketball-Bundesliga erneut unter Beweis gestellt. Das Team von Cheftrainer Benka Barloschky setzte sich mit 88:81 (41:44) gegen die als Tabellenvierter angereisten MLP Academics Heidelberg durch und feierte damit den sechsten Sieg in Serie in der Inselpark Arena.

