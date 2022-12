Stand: 11.12.2022 17:24 Uhr Basketball: Towers mit deutlicher Niederlage gegen Chemnitz

Die Veolia Towers Hamburg haben den Rückenwind aus dem Sieg im Eurocup gegen Hapoel Tel Aviv nicht nutzen können. Am Sonntag unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Raoul Korner in der Basketball-Bundesliga den Niners Chemnitz mit 81:104 (44:54). Für die Towers war es die vierte Niederlage in der Bundesliga nacheinander. Lukas Meisner war mit 27 Punkten treffsicherster Werfer bei den Hamburgern.

