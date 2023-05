Stand: 06.05.2023 19:53 Uhr Basketball: Towers im letzten Saisonspiel ohne Philipps

Die Hamburg Towers müssen in ihrem letzten Saisonspiel auf Christoph Philipps verzichten. Wie der Bundesligist am Sonnabend mitteilte, brach sich der 24-Jährige im Abschlusstraining die linke Hand. Der Flügelspieler wird damit an der Partie am Sonntagnachmittag bei den Basketball Löwen Braunschweig nicht teilnehmen.

