Stand: 10.02.2024 20:43 Uhr Basketball: Towers besiegen Rostock

Die Hamburg Towers haben das Nordduell in der Basketball Bundesliga (BBL) mit den Rostock Seawolves für sich entschieden. 105:89 (58:43) setzten sich die Hamburger am Samstagabend in eigener Halle durch. Bester Hamburger Werfer war Aleksander Dziewa mit 22 Zählern.

