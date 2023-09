Stand: 24.09.2023 18:12 Uhr Basketball-Pokal: Veolia Towers Hamburg im Achtelfinale

Im BBL-Pokal haben die Hamburg Towers am Sonntag in Dresden gewonnen. Beim Zweitligisten Dresden Titans setzte sich das Team von Cheftrainer Benka Barloschka im Erstrundenspiel knapp mit 88:85 durch und zog damit ins Achtelfinale ein. Für den Hamburger Club war es zugleich der erste Sieg bei der dritten Teilnahme an diesem Wettbewerb. Bester Werfer war Aleksander Dziewa.

