Stand: 13.05.2022 21:29 Uhr Basketball: Knappe Niederlage für die Hamburg Towers in Bonn

In der Basketball-Bundesliga haben die Hamburg Towers am Freitagabend das erste Playoff-Duell bei den Telekom Baskets Bonn mit 98:100 nach Verlängerung verloren. Nach der regulären Spielzeit hatte es noch 91:91 gestanden. Eine Sekunde vor Schluss erzielte der Bonner Javontae Hawkins den entscheidenden Dreier zum Sieg. Bester Werfer der Towers war Jaylon Brown mit 27 Punkten. Das zweite Playoff-Spiel im Viertelfinale findet am Sonntag um 15 Uhr wieder in Bonn statt. | Sendedatum NDR 90,3: 13.05.2022 22:00