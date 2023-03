Stand: 30.03.2023 06:00 Uhr Basketball: Klare Niederlage der Towers bei Gran Canaria

Die Basketballer der Hamburg Towers haben am Abend im Eurocup eine Niederlage eingesteckt. Die Mannschaft verlor beim ungeschlagenen Spitzenreiter Gran Canaria mit 73:86. Die Hamburger waren aber schon vor dem Spiel für das Achtelfinale qualifiziert. Dort treffen sie am 11. April auf den ukrainischen Club Sloboschanske. Die Partie findet wegen des Krieges in der Ukraine in Riga statt.

