Stand: 13.06.2024 17:37 Uhr Basketball: Hamburg Towers verpflichten Turudic

Der Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat Benedikt Turudic verpflichtet. Der 2,07 Meter große Center spielte zuletzt in Braunschweig und danach in Bonn. Dort war er lange verletzt. Nun will Turudic in Hamburg wieder angreifen. Der Vertrag des Deutsch-Kroaten gilt für mindestens zwei Jahre.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.06.2024 | 16:30 Uhr