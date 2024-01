Stand: 11.01.2024 06:23 Uhr Basketball: Hamburg Towers verpassen Play-offs des Eurocups

Die Hamburg Towers werden nicht zum dritten Mal in Folge an den Play-offs des Eurocups teilnehmen. Am Mittwoch unterlag der Basketball-Bundesligist Joventut Badalona aus Spanien in der Inselparkhalle mit 90:96 (52:53) und hat bei noch vier ausstehenden Partien keine Chance mehr auf Rang sechs in der A-Gruppe. Bester Hamburger Werfer war Vincent King mit 17 Punkten.

