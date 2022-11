Stand: 01.11.2022 20:59 Uhr Basketball: Hamburg Towers verlieren knapp in Griechenland

Die Hamburg Towers haben im EuroCup eine knappe Niederlage kassiert. Der Tabellen-Dritte der Basketball-Bundesliga unterlag am Dienstagabend in Griechenland bei Promitheas Patras mit 77:81 (36:45). Bester Schütze der Towers war Kendale McCullum mit 15 Punkten. Nach vier Spielen in dem europäischen Wettbewerb haben die Hamburger zwei Siege und zwei Niederlagen vorzuweisen.

