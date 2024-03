Stand: 17.03.2024 17:35 Uhr Basketball: Hamburg Towers verlieren in Würzburg

Die Basketballer der Hamburg Towers haben in der Bundesliga am Sonntag in Würzburg mit 76:96 klar verloren. Damit bleiben die Hamburger weiter im Tabellen-Mittelfeld - auf Platz neun. Bester Werfer für die Towers war Vincent King mit 20 Punkten.

