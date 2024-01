Stand: 30.01.2024 21:08 Uhr Basketball: Hamburg Towers verlieren in Litauen

Im EuroCup der Basketballer haben die Hamburg Towers am Dienstagabend in Litauen gegen die Wolves Vilnius verloren. Der Hamburger Bundesligist unterlag mit 84:94 (41:56) und kassierte damit im 17. Spiel die 15. Niederlage. Die Towers waren gut in die Partie gestartet und lagen nach rund fünf Minuten bereits mit 16:8 vorn. Danach aber kippte das Spiel.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 30.01.2024 | 21:00 Uhr