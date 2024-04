Stand: 14.04.2024 18:09 Uhr Basketball: Hamburg Towers verlieren gegen Bamberg

Die Hamburg Towers haben am Sonntagnachmittag in der Basketball-Bundesliga erneut gegen ein in der Tabelle schlechter platziertes Team verloren. In Bamberg verloren die Towers mit 80:86. In der Tabelle rutschten die Towers auf Platz zehn ab, der gerade noch zur Qualifikation für die Playoffs reicht.

