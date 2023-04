Stand: 16.04.2023 18:01 Uhr Basketball: Hamburg Towers verlieren gegen Alba Berlin

Die Veolia Towers Hamburg haben am Sonntag in der Basketball-Bundesliga eine Überraschung verpasst. Die stark ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Benka Berloschky unterlag Tabellenführer Alba Berlin mit 63:83. Bester Werfer der Towers vor 3.400 Zuschauerinnen und Zuschauern in der ausverkauften Inselparkhalle war Len Schoormann mit 14 Punkten.

