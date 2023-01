Stand: 18.01.2023 20:38 Uhr Basketball: Hamburg Towers verlieren auch in Ankara

Trainer Benka Barloschky muss auch nach seinem zweiten Pflichtspiel mit den Hamburg Towers auf den ersten Sieg warten. Der Basketball-Bundesligist unterlag am Mittwochabend im EuroCup beim türkischen Verein Turk Telekom Ankara mit 74:98 (39:48). Es war die vierte Niederlage in Folge in diesem Wettbewerb. Neuzugang Anthony Polite gab sein Debüt für die Towers und war mit 16 Punkten gleich der erfolgreichste Werfer seiner Mannschaft.

