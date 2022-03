Stand: 20.03.2022 10:40 Uhr Basketball: Hamburg Towers verlieren Heimspiel

In der Basketball-Bundesliga haben die Hamburg Towers am Sonabend ihr zweites Heimspiel in Folge verloren. Die Mannschaft von Trainer Pedro Calles unterlag in der Inselparkhalle den Riesen Ludwigsburg mit 75:79 (39:34) und verpasste es damit, Boden in der Tabelle gutzumachen. Bester Werfer bei den Towers war Seth Hinrichs (19 Punkte). | Sendedatum NDR 90,3: 20.03.2022 08:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.03.2022 | 08:00 Uhr