Basketball: Hamburg Towers siegen in Göttingen

Die Hamburg Towers haben am Samstagabend ihren dritten Sieg in Folge in der Basketball-Bundesliga gefeiert. Die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky setzte sich bei der BG Göttingen trotz einer schwachen ersten Halbzeit noch mit 123:118 (107:107/95:95/41:54) nach zweimaliger Verlängerung durch. Bester Werfer aufseiten der Hanseaten war Lukas Meisner mit 30 Punkten.

