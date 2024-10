Stand: 07.10.2024 06:43 Uhr Basketball: Hamburg Towers siegen gegen Oldenburg

Am Sonntag haben die Veolia Towers Hamburg auch im zweiten Heimspiel in dieser Saison in der Basketball-Bundesliga einen Sieg davon getragen. In der Inselpark Arena setzte sich die Mannschaft gegen die Ewe Baskets Oldenburg mit 87:78 (41:43) durch. Bester Werfer aufseiten der Gastgeber war Jaizec Lottie, der 17 Punkte verbuchte.

