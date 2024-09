Stand: 15.09.2024 17:52 Uhr Basketball: Hamburg Towers scheitern in erster Pokalrunde

Die Hamburg Towers haben eine Woche vor dem Start der Saison in der Basketball-Bundesliga einen Dämpfer hinnehmen müssen. Im einzigen Erstliga-Duell in der ersten Runde des BBL-Pokals unterlag die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky bei den MLP Academics Heidelberg mit 89:96 (36:42) und verpasste damit den Einzug in das Achtelfinale. Bester Werfer der Hamburger war Jaizec Lottie (25 Punkte).

