Stand: 30.05.2022 17:20 Uhr Basketball: Hamburg Towers holen Villmeter in den Trainerstab

Basketball-Bundesligist Hamburg Towers verstärkt sich im Trainerstab mit dem früheren Nachwuchs-Bundestrainer Fabian Villmeter. Der 41-Jährige übernimmt von Juli an den neu geschaffenen Posten des "Director Basketball Operations and Development", wie die Towers mitteilten. Villmeter soll den Profibereich enger mit der Nachwuchsabteilung verzahnen und Talente gezielt an das Bundesliga-Niveau heranführen. | Sendedatum NDR 90,3: 30.05.2022 16:30