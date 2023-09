Stand: 30.09.2023 06:12 Uhr Basketball: Hamburg Towers gewinnen zum Auftakt in Ludwigsburg

Die Veolia Towers Hamburg haben in der Basketball-Bundesliga zum Auftakt der neuen Saison bei den MHP Riesen Ludwigsburg gewonnen. Die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky setzte sich am Freitagabend mit 87:79 (38:38) durch. Bester Towers-Werfer war Mark Hughes mit 23 Punkten. Am Sonntag folgt gegen Würzburg das erste Heimspiel.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 30.09.2023 | 07:00 Uhr