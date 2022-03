Stand: 27.03.2022 06:18 Uhr Basketball: Hamburg Towers gewinnen in Heidelberg

Die Hamburg Towers haben einen wichtigen Sieg im Rennen um die Playoff-Teilnahme in der Basketball-Bundesliga geschafft. Die Mannschaft von Trainer Pedro Calles gewann am Sonnabend bei den MLP Academics Heidelberg mit 100:76 (53:31). Es war der zweite Erfolg der Towers binnen zwei Tagen nach dem Sieg bei den Niners Chemnitz am Donnerstag. Bester Hamburger Werfer der Towers war Lukas Meisner (20 Punkte). | Sendedatum NDR 90,3: 27.03.2022 08:00

