Stand: 28.03.2024 07:19 Uhr Basketball: Hamburg Towers gewinnen deutlich gegen den MBC

Im Kampf um die Teilnahme an den Play-Ins in der Basketball-Bundesliga haben die Veolia Towers Hamburg einen wichtigen Sieg gefeiert. Am Mittwochabend setzte sich die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky mit 107:76 (60:33) gegen den Mitteldeutschen BC durch und festigte mit dem 13. Sieg im 24. Punktspiel den neunten Tabellenplatz. Bester Werfer der Towers war Aleksander Dziewa mit 24 Punkten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.03.2024 | 06:00 Uhr