Stand: 23.03.2025 06:43 Uhr Basketball: Hamburg Towers feiern Heimsieg gegen Vechta

Eine Woche nach der klaren Niederlage in Oldenburg haben sich die Veolia Towers Hamburg gut erholt gezeigt und im Kampf um die Play-Ins wieder gepunktet. Die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky setzte sich am Samstagabend im Nordduell gegen Rasta Vechta mit 86:73 (48:26) durch. Die Towers feierten damit den fünften Heimsieg in der Basketball-Bundesliga in Serie. Bester Werfer war Niklas Wimberg mit 19 Punkten.

