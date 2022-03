Stand: 30.03.2022 21:23 Uhr Basketball: Hamburg Towers feiern EuroCup-Sieg gegen Trient

Im EuroCup haben die Basketballer der Hamburg Towers am Mittwochabend einen souveränen Sieg gegen Dolomiti Energia Trient gefeiert. Am Ende hieß es 90:69 gegen das Team aus Italien. Das letzte Vorrundenspiel der Hamburger in dem Wettbewerb findet am 6. April in der Türkei bei Turk Telekom Ankara statt. | Sendedatum NDR 90,3: 30.03.2022 22:00

