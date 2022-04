Stand: 13.04.2022 20:53 Uhr Basketball: Hamburg Towers bezwingen Frankfurt

In der Basketball-Bundesliga haben die Hamburg Towers am Mittwochabend Fraport Frankfurt mit 68:58 (30:21) besiegt. Gegen den Tabellenletzten leistete sich das Team von Trainer Pedro Calles viele Ballverluste und Fehlwürfe. Weil die Frankfurter noch schwächer waren, wahrten die Towers ihre Chancen auf die Playoff-Teilnahme. Maik Kotsar (17 Punkte) traf für die Hamburger am besten. | Sendedatum NDR 90,3: 13.04.2022 21:00

