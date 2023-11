Stand: 04.11.2023 06:19 Uhr Basketball: Hamburg Towers bezwingen Aufsteiger Vechta

Nach zuvor wettbewerbsübergreifend sechs Heimniederlagen haben die Veolia Towers Hamburg ihren ersten Heimsieg in dieser Basketball-Saison verbucht. Sie setzten sich am Freitagabend in der Bundesliga gegen den bisher stark aufspielenden Aufsteiger Rasta Vechta mit 85:81 (43:38) durch und feierten damit vor 3.105 Zuschauern in der Inselparkhalle ihren dritten Erfolg im sechsten BBL-Spiel. Bester Werfer im Team von Trainer Benka Barloschky war Aljami Durham mit 19 Punkten.

