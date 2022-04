Stand: 21.04.2022 06:32 Uhr Basketball: Hamburg Towers aus dem EuroCup ausgeschieden

Die Hamburg Towers sind im Achtelfinale aus dem EuroCup ausgeschieden. Der Basketball-Bundesligist unterlag am Mittwochabend beim spanischen Verein Valencia Basket mit 80:98 (41:48). Damit endet für die Towers die erste Teilnahme der Vereinsgeschichte an einem europäischen Wettbewerb. In der Vorrunde hatten die Hamburger bei neun teilnehmenden Mannschaften in der Gruppe A Platz sieben belegt. | Sendedatum NDR 90,3: 21.04.2022 05:30

