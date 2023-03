Stand: 21.03.2023 21:21 Uhr Basketball-Eurocup: Towers schaffen es ins Playoff-Achtelfinale

Die Hamburg Towers stehen erneut im Playoff-Achtelfinale des Eurocups. Das Team von Trainer Benka Barloschky, das in der Basketball-Bundesliga im Abstiegskampf steckt, setzte sich am Dienstag vor 1.862 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Inselparkhalle mit 89:87 (44:45) gegen den direkten Verfolger Trient durch und sicherte sich damit am vorletzten Spieltag der B-Gruppe den achten Tabellenplatz. Bester Hamburger Schütze war Anthony Polite mit 27 Punkten.

