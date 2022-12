Stand: 08.12.2022 06:13 Uhr Basketball-Eurocup: Hamburgs Towers gewinnen gegen Tel Aviv

Die Hamburg Towers haben am Mittwochabend im Basketball-Eurocup Tel Aviv in der Verlängerung mit 98:91 (84:84, 36:37) geschlagen. Damit haben die Hamburger in der Gruppenphase eine Zwischenbilanz von drei Siegen und vier Niederlagen. Der erfolgreichste Schütze der Towers war Yoeli Childs mit 20 Zählern. Die nächste Partie im Eurocup findet am 21. Dezember gegen Gran Canaria statt.

