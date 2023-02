Stand: 06.02.2023 20:55 Uhr Basketball: Deutliche Niederlage für Hamburg Towers in Würzburg

In der Basketball-Bundesliga haben die Hamburg Towers am Montagabend die nächste Niederlage kassiert. Und diese fiel mit 56:90 bei den Würzburg Baskets recht deutlich aus. Zur Halbzeit lagen die Hamburger mit 33:49 zurück. Anthony Polite war mit 18 Punkten erfolgreichster Werfer der Towers, die als Tabellen-15. in der Bundesliga gegen den Abstieg kämpfen müssen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 06.02.2023 | 21:00 Uhr