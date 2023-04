Stand: 09.04.2023 17:19 Uhr Basketball: Deftige Niederlage für Hamburg Towers in Ulm

In der Basketball-Bundesliga haben die Veolia Towers Hamburg am Sonntag deutlich mit 78:112 (37:58) bei ratiopharm Ulm verloren. Es war die bislang höchste Niederlage in dieser Saison. Die Hamburger belegen Platz 14 in der Tabelle und müssen gegen den Abstieg kämpfen. Bester Werfer der Towers war Ryan Taylor mit 19 Punkten.

