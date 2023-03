Stand: 26.03.2023 06:38 Uhr Basketball-Bundesliga: Wichtiger Sieg für die Hamburg Towers

Im Kampf gegen den Abstieg ist den Hamburg Towers in der Basketball-Bundesliga der erhoffte Befreiungsschlag gelungen. Die Mannschaft von Trainer Benka Barloschky gewann am Sonnabend vor 3.400 Zuschauern in der Inselparkhalle gegen den Tabellenvorletzten Frankfurt Skyliners mit 84:70 (41:40). Für die Hamburger war es der neunte Sieg im 25. Spiel. Zudem revanchierten sich die Towers für die 93:97-Niederlage im Hinspiel und liegen damit auch im direkten Vergleich vor den Hessen. Bester Werfer war Anthony Polite (24 Punkte). Die Hamburg Towers sind in der Tabelle jetzt auf Rang 12.

