Stand: 16.04.2023 18:01 Uhr Basketball Bundesliga: Towers verlieren gegen Alba Berlin

Die Überraschung bei den Veolia Towers Hamburg blieb am Sonntag aus. Die stark ersatzgeschwächte Mannschaft von Trainer Benka Berloschky unterlag dem Tabellenführer der Basketball Bundesliga, Alba Berlin, mit 63:83. Die abstiegsbedrohten Hanseaten kassierten damit die 19. Niederlage im 29. Spiel. In die ausverkaufte Inselparkhalle in Wilhelmsburg kamen 3.400 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 16.04.2023 | 18:00 Uhr