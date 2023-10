Stand: 02.10.2023 06:59 Uhr Basketball-Bundesliga: Niederlage für Hamburg Towers

Den Veolia Towers Hamburg ist die Heimpremiere in der neuen Saison der Basketball-Bundesliga missglückt. Zwei Tage nach dem 87:79 bei den MHP Riesen Ludwigsburg musste die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky am Sonntagabend vor 3.100 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Inselparkhalle eine 58:88 (36:37)-Niederlage gegen die Würzburg Baskets hinnehmen. Bester Hamburger Werfer war Mark Hughes (12 Punkte).

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 02.10.2023 | 06:00 Uhr