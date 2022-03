Stand: 13.03.2022 07:15 Uhr Basketball-Bundesliga: Hamburg Towers verlieren gegen Bonn

Die Hamburg Towers haben in der Basketball-Bundesliga am Sonnabend gegen die Telekom Baskets Bonn verloren. Die Mannschaft von Trainer Pedro Calles unterlag in der Inselparkhalle trotz des Comebacks von Maik Kotsar, Robin Christen und Justus Hollatz mit 73:85 (33:43). Bester Hamburger Werfer war Lukas Meisner mit 19 Punkten. | Sendedatum NDR 90,3: 13.03.2022 08:00

