Stand: 30.04.2024 22:16 Uhr Basketball-Bundesliga: Hamburg Towers siegen gegen Crailsheim

Den Veolia Towers Hamburg ist ein wichtiger Sieg im Kampf um den Einzug in die Play-Ins in der Basketball-Bundesliga gelungen. Am Dienstagabend setzte sich die Mannschaft von Trainer Benka Barloschky vor 2.720 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Inselpark-Arena gegen die abstiegsgefährdeten Merlins Crailsheim mit 94:88 (46:36) durch und festigte drei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde mit dem 15. Erfolg den zehnten Tabellenplatz. Bester Werfer der Gastgeber war Aljami Durham mit 19 Punkten.

