Barrierefrei wählen bei der Bundestagswahl 2021 in Hamburg Stand: 21.09.2021 17:08 Uhr Für Wahlberechtigte, denen es nicht möglich ist am Wahltag persönlich oder ohne Hilfe in einem Wahllokal ihre Stimme abzugeben, gibt es mehrere Möglichkeiten, anderweitig zu wählen oder Hilfe zu bekommen.

Dazu zählen neben dem Aufsuchen eines barrierefreien Wahllokals auch die Beantragung einer Wahlschablone für Menschen mit Sehbehinderung, die Benennung von Hilfspersonen oder die Nutzung der Briefwahl.

Briefwahl und Wahldienststellen nutzen

Alle Wahlberechtigte können ihr Wahlrecht grundsätzlich auch durch Briefwahl ausüben. Dazu müssen sie in ihrem Wohnort einen Briefwahlantrag stellen. Schriftlich gestellte Briefwahlanträge sollten bis spätestens Dienstag in der zuständigen Wahldienststelle vorliegen. Wer seinen roten Wahlbrief dann per Post verschicken möchte, sollte ihn bis spätestens Donnerstag einstecken. Danach kann dieser aber auch noch im Bezirksamt abgeben oder dort in den Briefkasten geworfen werden.

Persönlich kann der Briefwahlantrag noch bis spätestens Freitag, 18 Uhr, in der zuständigen Wahldienststelle gestellt werden. Dort kann auch gleich vor Ort per Brief gewählt werden. Alle Wahldienststellen listet die Stadt unter www.hamburg.de/briefwahl auf.

In besonderen Ausnahmefällen kann ein Wahlschein noch am Wahltag bis 15 Uhr beantragt werden, zum Beispiel, wenn man plötzlich krank wird (Nachweis benötigt) oder das Wahllokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht werden kann.

Weitere Informationen Landeswahlleiter: Mehr als eine halbe Million Briefwähler in Hamburg So viele Briefwähler wie noch nie: Laut Landeswahlleiter Rudolf wurden vor der Bundestagswahl 534.000 Briefwahlunterlagen verschickt. (21.09.2021) mehr

Barrierefreie Wahllokale finden

Auf den Wahlbenachrichtigungen ist gekennzeichnet, ob das zuständige Wahllokal barrierefrei zugänglich ist. Über den Wahllokalfinder der Stadt Hamburg finden Sie Informationen zu barrierefreien Wahllokale in der Nähe.

Unterstützung von Hilfspersonen

Wer nicht oder nicht ausreichend lesen kann oder wegen einer körperlichen Beeinträchtigung daran gehindert ist, selbst seine Kreuze auf den Stimmzettel zu machen, den Stimmzettel zu falten oder in die Wahlurne zu werfen, kann sich sowohl im Wahllokal als auch bei der Briefwahl von einer andere Person unterstützen lassen. Die Hilfsperson kann frei bestimmt werden. Das können sowohl Menschen aus dem Umfeld, als auch Mitglieder des Wahlvorstandes sein. Wenn nötig, darf die Hilfsperson zusammen mit dem Wähler oder der Wählerin in die Wahlkabine gehen. Die Hilfsperson darf aber nur die Wünsche der Wählerin oder des Wählers erfüllen und muss darüber schweigen, also die Wahl geheim halten.

Wahlschablone für Menschen mit Sehbehinderungen

Menschen mit einer Sehbehinderung können beim Blinden- und Sehbehindertenverein Hamburg (BSVH) kostenlos eine Wahlschablone beantragen. Auch eine Audio-CD mit Informationen zur Bundestagswahl wird dann mitgesendet. Die Schablone und die Unterlagen können beim BSVH unter der Telefonnummer 040-2094040 oder per Mail an info@bsvh.org angefordert werden.

Infos in leichter Sprache

Informationen zur Wahl in leichter Sprache sind auf der Homepage des Bundeswahlleiters zu finden.

Alle Informationen zur Bundestagswahl in Hamburg fasst die Stadt auch unter www.hamburg.de/wahlen/bundestagswahlen zusammen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 21.09.2021 | 15:00 Uhr