Stand: 30.09.2022 19:57 Uhr Barmer-Krankenkasse: Mehr depressive Erkrankungen in Hamburg

In Hamburg gibt es prozentual gesehen die meisten depressiven Erkrankungen. Das meldete die Barmer-Krankenkasse am Freitag in ihrem Arztreport. Knapp 13 Prozent ihrer Versicherten in der Hansestadt seien wegen einer depressiven Episode in ärztlicher Behandlung. In keinem anderen Bundesland sei die Rate höher. Innerhalb von zehn Jahren sei die Zahl der an Depressionen Erkrankten hier um 11,4 Prozent gestiegen. Hochgerechnet seien in Hamburg rund 236.600 Menschen mit einer entsprechenden Diagnose in Behandlung.

