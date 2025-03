Barmbek-Süd: Hamburger Feuerwehr löscht Brand in Mehrfamilienhaus

Stand: 24.03.2025 11:22 Uhr

In Hamburg hat es in der Nacht zu Montag im Dachgeschoss eines neungeschossigen Hochhauses in Barmbek-Süd gebrannt. Rund 30 Bewohnerinnen und Bewohner mussten das Haus verlassen.